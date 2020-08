Landtag : Linke in Sommer-Klausur: Themen von Arbeit bis Bildung

Die Landtagsfraktion der Linken will nach den Monaten der Corona-Krise, in denen vor allem Regierungshandeln gefragt war, wieder eigene Themen in der Landespolitik setzen. Bei einer Klausurtagung in Banzkow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) nahe Schwerin wollen die Abgeordneten ihre Schwerpunkte heute für die Zeit bis zur Landtagswahl im Herbst nächsten Jahres beraten. Die Hauptthemen lauten nach Angaben einer Fraktionssprecherin «Gute Arbeit», «Gute Bildung» und «Gutes Leben». So fordert die Linke mehr Tarifbindung und ein Ende sachgrundlos befristeter Arbeitsverträge.

Avatar_prignitzer von dpa

05. August 2020, 05:48 Uhr