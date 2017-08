Landtag : Linke kritisiert: Plätze für Produktives Lernen ungenutzt

In den für eher praxisorientierte Schüler eingerichteten Klassen für Produktives Lernen bleiben viele Plätze leer. Wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion hervorgeht, wurde im zurückliegenden Schuljahr fast ein Fünftel des Angebots nicht genutzt. Landesweit gewährten demnach 27 Schulen Schülern, denen das abstrakte Lernen schwerfällt, ab Klasse acht die Möglichkeit, auf dem Sonderweg mit Betriebspraktika einen Abschluss zu erreichen. Bei zumeist zwei Klassen je beteiligter Schule hätten rechnerisch rund 950 Plätze zur Verfügung gestanden, mehr als 170 blieben ungenutzt.

Linksfraktions-Chefin Simone Oldenburg kritisierte am Dienstag in Schwerin die mangelnde Auslastung. Produktiven Lernens habe sich als ein wirksames Mittel gegen Schulabbruch und Schulschwänzen bewährt. «Offensichtlich fehlt es hier an einer wirksamen Regulierung des Angebots zum Produktiven Lernen durch das Bildungsministerium. Denn einerseits steigt die Zahl der Schulschwänzer und Schulabbrecher stetig an, andererseits bleiben viele Plätze beim Produktiven Lernen frei.» Oldenburg forderte ein planvolleres und ernsthaftes Vorgehen.

Das Bildungsministerium selbst sieht das seit 2008 im Land angebotene Produktive Lernen als Erfolgsmodell. «Denn die meisten Jugendlichen, die bisher daran teilgenommen haben, konnten die Schule mit der Berufsreife oder der Mittleren Reife abschließen», schreibt Ministerin Birgit Hesse (SPD) in einer Begleitbroschüre. Laut Statistikamt blieben im Jahr 2015 im Land 442 Schüler ohne Abschluss. Der Anteil lag mit 3,7 Prozent niedriger als zehn Jahre zuvor mit damals fast 5 Prozent.

erstellt am 15.Aug.2017 | 16:31 Uhr