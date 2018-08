Landtag : Linke kündigt Vorstoß zu Karenzzeiten für Ex-Minister an

Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern will nach dem Vorbild des Bundes auch für ausscheidende Landesminister eine vorgeschriebene Frist für deren möglichen Wechsel in die Wirtschaft. Da die Landesregierung unter Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) bei dieser Frage aber im «Dornröschen-Schlaf» liege, werde Die Linke zur Landtagssitzung im September erneut einen Antrag dazu einbringen. «Dornröschen Manuela und ihr Hofstaat müssen endlich aufwachen und handeln», erklärte der Innenexperte der Linksfraktion, Peter Ritter, am Freitag in Schwerin.

von dpa

24. August 2018, 13:55 Uhr

Er reagierte damit auf die Antwort der Regierung auf eine Kleine Anfrage der Linken. Daraus geht hervor, dass die Gespräche innerhalb der SPD/CDU-Koalition zur möglichen Einführung einer Karenzzeiten für Ex-Minister noch nicht abgeschlossen sind. Dabei habe Schwesig schon vor acht Monaten solche Gespräche angekündigt.

Im Schweriner Landtag hatten Linke und Grüne schon 2014 Anläufe für eine Karenzzeit für Landesminister unternommen, waren aber an der Regierungsmehrheit von SPD und CDU gescheitert. Anlass war damals der umstrittene, fast nahtlose Wechsel von SPD-Verkehrsminister Volker Schlotmann zu einem Windenergieunternehmen. Weil es auch im Bund umstrittene Seitenwechsel gegeben hatte, zog die Bundesregregierung im Sommer 2015 für ehemalige Kabinettsmitglieder eine Karenzzeit von 18 Monaten ein. Auch einige Bundesländer haben inzwischen Regeln.