Landtag : Linke: Lehrer in Notbetreuung unverzüglich impfen

Angesichts der weiter steigenden Corona-Infektionszahlen fordert die Linke im Schweriner Landtag die unverzügliche und vorrangige Impfung von Lehrern, die während des bevorstehenden Lockdowns in der Notbetreuung der Schulen eingesetzt werden.

Schwerin | Bisher können nur Kita-Erzieher und Grundschullehrer eine Spritze gegen Covid-19 bekommen, wie die Vorsitzende der oppositionellen Linken im Landtag, Simone Oldenburg, am Donnerstag sagte. Notbetreuung wird aber bis Klasse sechs angeboten. Auch in den Abschlussklassen soll weiter Präsenzunterricht stattfinden. Auch diese Lehrer müssten eine Impfung be...

