Landtag : Linke mit Stufenplan für Corona-Lockerungen

Bislang hat die Linke in Mecklenburg-Vorpommern die Maßnahmen der SPD/CDU-Landesregierung zur Bewältigung der Corona-Krise mitgetragen. Doch vermisste die Oppositionspartei eine Ausstiegsstrategie aus dem aktuellen Lockdown. Die hat sie nun selbst vorgelegt.

Schwerin | Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern dringt auf eine rasche Rückkehr der Schüler an die Schulen. So sollen sämtliche Grundschüler bereits nach dem Ende der Winterferien am 22. Februar wieder zum regulären Präsenzunterricht in ihren Klassenzimmern Platz n...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.