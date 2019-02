Landtag : Linke: Unzureichende Förderung für bedürftige Schüler

von dpa

08. Februar 2019, 12:28 Uhr

Schülern mit Lernschwierigkeiten bleibt nach Ansicht der Linken an den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern zu oft die dringend notwendige Sonderförderung verwehrt. Es sei skandalös und fatal, dass immer mehr Anträge auf sonderpädagogischen Förderbedarf abgelehnt würden, sagte die Chefin der Linksfraktion im Landtag, Simone Oldenburg, am Freitag in Schwerin. Sie bezog sich dabei auf die Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage. Demnach sind im Schuljahr 2017/18 jeweils etwa die Hälfte der von Lehrern gestellten Anträge auf Förderung wegen Nachholbedarfs in der «emotionalen und sozialen Entwicklung» sowie wegen Sprachdefiziten abgelehnt worden. In den Schuljahren davor hatte der Anteil der Ablehnungen zumeist unter 40 Prozent gelegen. «Wer gemeinsames Lernen will, muss auch die Mittel dafür bereitstellen», mahnte die Oppositionspolitikerin.