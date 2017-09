Landtag : Linke will 284 Millionen Euro Mehrausgaben

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

erstellt am 19.Sep.2017 | 14:50 Uhr

Die Linke hat Mehrausgaben des Landes in Höhe von jährlich 284 Millionen Euro gefordert. Im Regierungsentwurf des Landeshaushaltes für 2018 und 2019, den Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kommende Woche in den Landtag einbringen will, fehlten wichtige Impulse, sagte die Linken-Fraktionsvorsitzende Simone Oldenburg am Dienstag in Schwerin. Sie forderte jährlich 50 Millionen Euro zusätzlich, um den Kindergartenbesuch für Eltern beitragsfrei zu machen. Für die Integration von Langzeitarbeitslosen verlangen die Linken fünf Millionen Euro, zum Beispiel für ein Gemeindearbeiter-Programm.