Landtag : Linke will Landesvertretung in Berlin stärker nutzen

Die Linken im Landtag wollen die Landesvertretung in Berlin stärker für die Durchsetzung ihrer Interessen nutzen. Die Zusammenarbeit solle ausgebaut werden, sagte die Fraktionsvorsitzende Simone Oldenburg nach einem Besuch zum Auftakt der Sommer-Fraktionsklausur am Dienstag in Berlin. So wolle die Fraktion die Parlamentarischen Abende in der Landesvertretung künftig stärker für eine breitere Vernetzung mit Vertretern anderer Parteien und anderer Bundesländer nutzen. «Die Landesvertretung ist ein Stück Mecklenburg-Vorpommern in Berlin», sagte Oldenburg.

von dpa

21. August 2018, 15:46 Uhr

Am Mittwoch wollen sich die Linken aus MV mit der Linksfraktion des Berliner Abgeordnetenhauses zu Gesprächen treffen. Dabei soll es um drei Schwerpunkte gehen: Wohnen und Städtebau, Kinderarmut sowie Inneres. Auch wenn die Probleme und Herausforderungen in einem Ballungszentrum wie Berlin und in einem dünn besiedelten Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern verschieden seien, sei es wichtig, gemeinsam über Strategien zu beraten, sagte Oldenburg. Die Klausurtagung der Linken dauert bis Donnerstag.