Wahlen : Linken-Parteitag wegen Corona auf 24. April verschoben

Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern hat den für Anfang März in der Rostocker Stadthalle geplanten Parteitag erneut verschoben.

Rostock | Die 120 Delegierten sollen sich nun am 24. April mit dem Programm für die Landtagswahl Ende September befassen, teilte die Partei am Montag mit. Ursprünglich war geplant gewesen, dass sich die Partei Anfang Januar in Rostock trifft, dieser Termin konnte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.