Soziales : Linksfraktion: Jugendherbergen sind in Not

Die Linksfraktion im Schweriner Landtag hat auf die Not der Jugendherbergen und gleichzeitig auf deren Bedeutung für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien hingewiesen. Die 14 Jugendherbergen des Deutschen Jugendherbergswerks seien wegen der Corona-Krise im Land in ihrer Existenz akut gefährdet, sagte die Abgeordnete Jacqueline Bernhardt am Mittwoch. Zwei Drittel der geplanten Reisen von Schulen und Jugendgruppen seien für 2020 storniert. Neben den Jugendherbergen müssten auch die anderen gemeinnützigen Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus, deren Zahl ohnehin stark zurückgegangen ist, vor dem Untergang bewahrt werden.

Avatar_prignitzer von dpa

06. Mai 2020, 16:24 Uhr

Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien seien auf bezahlbare Angebote angewiesen, betonte Bernhardt. Damit kostengünstige Freizeit- und Bildungsangebote weiter zur Verfügung stehen, müssten Bund und Länder den Fortbestand der Jugendherbergen sichern. Es sei abzusehen, dass die 3,5 Millionen Euro aus dem Sozialfonds zur Sicherung der Jugendherbergen nicht ausreichen werden.