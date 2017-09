Schiffbau : Linksfraktion will mehr Werften-Bürgschaften ermöglichen

Das im Raum stehende Bürgschaftspaket von angeblich bis zu 800 Millionen Euro für die MV-Werften wird in der Landespolitik unterschiedlich bewertet. Die Linke im Landtag forderte am Montag eine Aufstockung des Bürgschaftsrahmens auf eine Milliarde Euro, um auch Zulieferer zu unterstützen. «Die Politik ist in der Pflicht, alles wirtschaftlich Sinnvolle für die Unterstützung der maritimen Industrie zu tun», sagte der wirtschaftpolitische Fraktionssprecher Henning Foerster. Sie sei eine Schlüsselbranche für das Land.