Literatur : Literaturpreis Mecklenburg-Vorpommern ausgeschrieben

Literaten in und aus Mecklenburg-Vorpommern können sich um den diesjährigen Literaturpreis des Landes bewerben. Mit dem Preis soll bereits zum zweiten Mal das herausragende Schaffen von Autoren gewürdigt werden, deren Lebensmittelpunkt in Mecklenburg-Vorpommern liegt, die in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen sind oder die mindestens drei Jahre in Mecklenburg-Vorpommern gewohnt oder gearbeitet haben, wie die Literaturzentrum Vorpommern am Mittwoch in Greifswald mitteilte. Einzureichen sind maximal zehn Manuskriptseiten aus den Bereichen Prosa oder Lyrik.