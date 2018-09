Literatur : Literaturtage in Stavenhagen mit Schriftsteller Jakob Hein

Der Schriftsteller Jakob Hein wird als bekanntester Autor bei den ersten Reuterstädter Literaturtagen von Mittwoch an in Stavenhagen (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) erwartet. Der Berliner werde aus seinem neuesten Buch «Die Orient-Mission des Leutnant Stern» lesen, wie der Leiter des Stavenhagener Fritz-Reuter-Literaturmuseums Marco Zabel am Dienstag mitteilte.

11. September 2018, 08:43 Uhr

Bevor sich Hein (46) der Literatur zuwandte, arbeitete er als Arzt. Er hat inzwischen 14 Bücher veröffentlicht. Er ist der Sohn des Schriftstellers Christoph Hein und der Filmregisseurin Christiane Hein.

Ziel der neuen Veranstaltungsreihe über vier Tage ist es, mit Gästen der Stadt, Einwohnern und Autoren in Diskussionen einzutreten, erklärte Zabel. Dabei werde der Bogen vom Ersten Weltkrieg, der vor 100 Jahren endete, bis zu aktuelle politische Diskussionen gespannt.

Neben Hein, der am Donnerstag erwartet wird, werde der Autor Heinrich Thies in einer musikalischen Lesung die Doppelbiografie über die Schauspielerin Marlene Dietrich und ihre «verleugnete Schwester» Elisabeth vorstellen. Auch eine Landparie auf den Spuren Fritz Reuters (1810-1874) sei geplant. Reuter, der als Schriftsteller später in Eisenach wohnte und auch starb, gilt als bekanntester Plattdeutsch-Autor. Stavenhagen ist seine Geburts- und Kindheitsstadt.