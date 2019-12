Unfälle : Lkw gegen Baum gesteuert: Fahrer verletzt, Totalschaden

Avatar_prignitzer von dpa

04. Dezember 2019, 07:54 Uhr

Ein Lkw-Fahrer ist mit seinem Fahrzeug am Dienstagabend auf der Bundesstraße 104 bei Remplin (Mecklenburgische Seenplatte) frontal gegen einen Baum gefahren. Dabei wurde der 45-Jährige verletzt, konnte die Klinik aber inzwischen wieder verlassen, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Neubrandenburg sagte. Warum der Fahrer das Fahrzeug kurz vor Remplin Richtung Osten erst nach rechts gegen eine Leitplanke steuerte und danach gegen den Baum fuhr, sei noch unklar. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, dessen Höhe wurde auf 30 000 Euro geschätzt wurde. Die vielbefahrene B104 war mehrere Stunden halbseitig gesperrt.