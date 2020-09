Unfälle : Lkw-Unfall sorgt für 22 Stunden Sperrung: A19 wieder frei

Nach einer 22 Stunden langen Sperrung durch einen Lastwagenunfall ist die Autobahn 19 Richtung Ostsee wieder frei. Ein umgestürzter Laster hatte am Wochenende für eine stundenlange Sperrung und kilometerlange Staus gesorgt, wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte. Nach der komplizierten Bergung zwischen Linstow und Krakow am See (Landkreis Rostock) fließt der Verkehr auf der viel befahrenen A19 Berlin-Rostock inzwischen aber wieder.

Avatar_prignitzer von dpa

21. September 2020, 08:31 Uhr