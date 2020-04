Regierung : Lockerung der Corona-Regeln: Landesregierung berät «MV-Plan»

Bund und Länder wollen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Epidemie langsam lockern. Die Grundsatzeinigung dazu gab es am Mittwoch. Nun geht es in den Ländern um die Details, mit denen sich auch das Kabinett in Schwerin befasst.

Avatar_prignitzer von dpa

16. April 2020, 08:10 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern soll das Leben wieder in die Innenstädte zurückkehren und auch die Schulen sollen in Kürze schrittweise wieder öffnen. Die Landesregierung in Schwerin will darüber am Donnerstag in einer außerordentlichen Kabinettssitzung beraten. Wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte, sollen die geplanten Lockerungen der bislang stringenten Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie in einem «MV-Plan» verankert werden.

Basis sind die am Mittwoch zwischen Bund und Ländern getroffenen Vereinbarungen. Demnach soll an Kontakt- und Versammlungsverbot festgehalten, das Verkaufsverbot aber teilweise aufgehoben werden. Nach wochenlanger Schließung dürfen ab 20. April Geschäfte mit bis zu 800 Quadratmeter Verkaufsfläche unter strengen Hygieneauflagen wieder öffnen, Baumärkte im Nordosten schon vom 18. April an. Lebensmittel-Läden und Supermärkte waren von den Schließungen ausgenommen.

Früher als in anderen Ländern soll in Mecklenburg-Vorpommern, beginnend mit den oberen Klassenstufen 10, 11 und 12, schon am 27. April der Unterricht wieder aufgenommen werden. Später sollen auch jüngere Schüler wieder an die Schulen zurückkehren. In der Übergangszeit soll die Notfallbetreuung von Kindern in Kitas und im Grundschulbereich erweitert werden. Auch dazu will das Kabinett laut Schwesig konkrete Regelungen beschließen.

Wichtige Entscheidungen werden auch für kulturelle Großereignisse in Mecklenburg-Vorpommern erwartet. Bund und Länder hatten vereinbart, dass Großveranstaltungen bis Ende August verboten bleiben, eine Obergrenze für Teilnehmer aber nicht festgelegt. Dies steht nun offenbar im Ermessen der Bundesländer.

In Mecklenburg-Vorpommern waren besucherstarke Veranstaltungen wie die Hanse Sail in Rostock, die Opernaufführung bei den Schlossfestspielen in Schwerin oder das alternative Fusion-Festival in Lärz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) bereits abgesagt worden. Für die Störtebeker-Festspiele in Ralswiek auf Rügen oder das Klassik-Festival Festspiele MV etwa laufen die Vorbereitungen noch.