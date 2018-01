Verbände : Logistiker für bessere Hinterlandanbindungen der Seehäfen

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Angesichts zunehmender Warenlieferströme müssen für die Städte aus Sicht der BVL tragfähige Entlastungsmodelle entwickelt werden. Dabei gehe es etwa um eine engere Kooperation von Paketdienstleistern bei der Einfahrt in Stadtzentren, um die Zahl der Lieferfahrzeuge zu verringern, so Blackburn. Geprüft werden müsse auch die Errichtung zentrumsnaher Lager, von denen aus dann Fahrradkuriere die Waren weiter verteilten, sowie eine möglichst geräuscharme Belieferung des Einzelhandels in den verkehrsarmen Nachtstunden. «Die Logistik-Branche arbeitet an solchen Zukunftsmodellen», betonte der BVL-Chef.

Die Logistikbranche erwirtschaftete laut BVL 2017 einem Umsatz von rund 264 Milliarden Euro und ist den Angaben zufolge nach der Automobilindustrie und dem Handel der drittgrößte Wirtschaftsbereich in Deutschland.