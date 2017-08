Unternehmen : Logistikzentrum für Outdoor-Marken entsteht in Ludwigslust

In Ludwigslust entsteht ein neues Logistikzentrum für Outdoor-Bekleidung und -Ausrüstung. Investor ist die Fenix Outdoor Logistics GmbH, ein ursprünglich in Schweden gegründetes Logistikunternehmen verschiedener Hersteller. Baubeginn soll am kommenden Dienstag sein, teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch mit. 66 neue Arbeitsplätze sollen entstehen. Mit der Neuansiedlung werde das Industriegebiet Stüdekoppel weiter deutlich aufgewertet, sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU).