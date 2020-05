Unfälle : Ludwigslust-Parchim: Über 100 Wildunfälle seit Monatsbeginn

In der ersten Mai-Woche hat es im Landkreis Ludwigslust-Parchim 105 Wildunfälle gegeben. Das teilte die Polizeiinspektion Ludwigslust am Donnerstag mit. Ein schwerwiegenderer ereignete sich demnach am 1. Mai auf Autobahn A24 bei Parchim. Ein Autofahrer verlor bei einer Kollision mit einem Reh die Kontrolle über seinen Wagen, prallte gegen die Mittelschutzplanke und überschlug sich anschließend. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. An seinem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von rund 40 000 Euro.

Avatar_prignitzer von dpa

07. Mai 2020, 11:52 Uhr

Nach Polizeiangaben gab es im vergangenen Jahr in dem Landkreis insgesamt 3749 Wildunfälle. Dabei wurden 58 Verkehrsteilnehmer verletzt.