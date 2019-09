Brände : Lübtheen: Ermittlungen nach Waldbrand eingestellt

Kurz vor der Dankesfeier für die Helfer im Kampf gegen den Waldbrand bei Lübtheen hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt. Sie geht nicht von Brandstiftung aus.

Avatar_prignitzer von dpa

06. September 2019, 16:00 Uhr

Knapp zwei Monate nach dem verheerenden Waldbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsgelände bei Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat die Staatsanwaltschaft Schwerin ihre Ermittlungen eingestellt. Es gebe keine Anhaltspunkte für Brandstiftung und auch keinen Tatverdächtigen, sagte Staatsanwältin Claudia Lange am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der NDR berichtet.

Dem Bericht zufolge könnte durchgerostete Munition mit Phosphor das Feuer ausgelöst haben. Kontakt mit Licht führe bei Phosphor zu einer Stichflamme. Und da die Umgebung bei Lübtheen sehr trocken gewesen sei, hätten sich Teile des Waldbodens dadurch schnell entzünden können - auch an mehreren Stellen gleichzeitig.

Landrat Stefan Sternberg (SPD) äußerte sich am Freitag erleichtert, dass die Brandursache ermittelt werden konnte. «Das Ergebnis zeigt jedoch, es gibt ein hohes Gefahrenpotenzial in der Region, das wir sehr ernstnehmen müssen. Wir brauchen ein umfassendes Vorsorgekonzept.» Der Landkreis sei in enger Abstimmung mit der Bundesforst und dem Land.

«Als Landkreis ist es unser Part, die Freiwilligen Feuerwehren technisch so auszurüsten, dass sie in solchen Situationen zu 100 Prozent handlungsfähig sind», erklärte Sternberg. Zudem werde geprüft, ob für die betroffenen Waldgebiete beispielsweise Begehungsverbote erteilt werden müssen. Die Zuständigkeit liege jedoch bei der Bundesforst.

Ende Juni waren Waldflächen auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Brand geraten. Der Landkreis löste am 30. Juni Katastrophenalarm aus. Anfang Juli waren rund 5000 Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten zugange. Das Feuer erfasste rund 1200 Hektar und gilt als der bisher größte Waldbrand in der Geschichte des Landes. Vier Ortschaften mit insgesamt 650 Einwohnern wurden vorsorglich evakuiert. Am 8. Juli kam die Entwarnung.

An diesem Samstag sind die Helfer im Kampf gegen den Waldbrand zu einer Dankesfeier eingeladen. Etwa 3000 Menschen werden erwartet, wie eine Sprecherin des Landkreises Ludwigslust-Parchim mitteilte. Neben Einsatzkräften beteiligten sich auch Anwohner der vom Feuer bedrohten Dörfer an der Feier, die unter dem Motto stehe: «Wir sind alle Helden».