Kirche : Luther modern interpretiert: Preise im Bibelwettbewerb

Beim Bibelwettbewerb «Menschen-Bilder» im 500. Jahr der Reformation sind in Mecklenburg-Vorpommern 60 Beiträge eingereicht worden. Rund 600 Schüler in drei Altersgruppen von 6 bis 18 Jahren beteiligten sich, wie Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) am Mittwoch mitteilte. Sie ist auch für Kirchenangelegenheiten zuständig. Am kommenden Mittwoch (19. Juli) will die Ministerin in Wismar die Preise überreichen. Moderiert werde die Veranstaltung vom Schweriner Pastor Johannes Kopelke und der katholischen Religionslehrerin und Miss Germany 2016, Lena Bröder.