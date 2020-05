Unfälle : Mädchen erleidet Schock bei Wildunfall

Avatar_prignitzer von dpa

04. Mai 2020, 10:57 Uhr

Ein zwölf Jahre altes Mädchen in einem Geländewagen hat in der Nacht zum Montag bei einem Wildunfall auf der Landesstraße L28 zwischen Ferdinandshof und Schwichtenberg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) einen Schock erlitten. Nach Polizeiangaben war ein 51 Jahre alter Mann mit seinem Geländewagen mit einem Damwild zusammengestoßen. Der Fahrer blieb im Gegensatz zu seiner jungen Beifahrerin unverletzt. Sie musste mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht werden.