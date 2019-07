Agrar : Mähdrescher rollen: Bauern erhoffen Durchschnittsernte

Die Niederschläge im Juni haben den Ackerpflanzen gut getan, doch die Wasserreserven der Mecklenburgischen Seenplatte noch lange nicht aufgefüllt. Das sagten der Pflanzenexperte des Landesbauernverbandes, Frank Schiffner, und der Leiter des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt in Neubrandenburg, Bodo Heise, der Deutschen Presse-Agentur. «Für die gerade gestartete Getreideernte brauchen wir eigentlich trockenes Wetter», meinte Schiffner. Aber für alle anderen Pflanzen und vor allem Wiesen könnte es langsam wieder einmal regnen.

Weder die rund 200 Quadratkilometer großen Mecklenburger Oberseen von Müritz bis Plauer See, noch die Bauern bräuchten so heiße Tage, wie zuletzt mit 37 Grad Celsius. Die Oberseen, die als riesiges Wasserreservoir für Müritz-Havel- und Müritz-Elde-Wasserstraße fungieren, verlieren bei so heißen Sommertagen rund einen Zentimeter Wasser, was eine Milliarde Liter Wasser am Tag ist, erklärte Heise. Die Seen speisen sich fast ausschließlich aus Regen.