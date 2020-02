Kriminalität : Männer springen auf Polizeiauto herum und machen Selfies

Avatar_prignitzer von dpa

18. Februar 2020, 18:19 Uhr

Zwei Männer sind am helllichten Tag in Schwerin auf einem parkenden Polizeiauto herumgesprungen und haben dabei Selfies von sich gemacht. Während sich die Streifenwagenbesatzung Dienstagmittag wegen eines Einsatzes in einem Supermarkt befunden habe, seien die Täter auf das abgestellte Fahrzeug geklettert und hätten einen Schaden in Höhe von rund 1500 Euro angerichtet, teilte die Polizei mit. Anschließend seien sie unerkannt geflüchtet.