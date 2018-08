Extremismus : Mahnwache nach Hakenkreuz-Sprühereien an Unfallort

Nach dem Tod eines syrischen Jungen in Schönberg (Nordwestmecklenburg) ist am Unfallort am Donnerstag mit einer Mahnwache des Kindes gedacht worden. Der Fall hatte für Aufsehen gesorgt, weil Hakenkreuze auf den Gehweg nahe der Unfallstelle gesprüht worden waren. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest.

von dpa

09. August 2018, 18:10 Uhr

Die Integrationsbeauftragte der Landesregierung, Dagmar Kaselitz, sagte bei der Zusammenkunft laut Mitteilung: «Es ist entsetzlich, miterleben zu müssen, wie der Kummer einer syrischen Familie durch widerliche Schmierereien für eine fremdenfeindliche Aktion missbraucht wird. Wer zu solch einer Tat fähig ist, zeigt seine rechtsextreme Gesinnung und rassistische Einstellung.» Die Zivilgesellschaft und politisch Verantwortliche dürften nicht wegschauen.

Der neun Jahre alte Junge war laut Polizei im Juni mit seinem Fahrrad ins Schlingern gekommen und dabei vom Gehweg auf die Straße geraten. Ein vorbeifahrender Traktor erfasste und verletzte ihn dabei tödlich. Am 8. und am 28. Juli war auf dem Gehweg am Unglücksort jeweils ein metergroßes Hakenkreuz und der Schriftzug «1:0» gesprüht worden. Die Taten hatten bundesweit für Entsetzen gesorgt.