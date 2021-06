Verkehr : Malchow: Pakettransporter stößt mit Auto zusammen

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Malchow und Alt Schwerin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind vier Menschen verletzt worden.

Malchow | Wie die Polizei mitteilte, geriet am Montag ein 32-jähriger Paketzusteller mit seinem Transporter in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Auto zusammen. Dabei wurde der Beifahrer des Paketzustellers schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 32-Jährige sowie die beiden Insassen des entgegenkommenden Wagens, ein 77-Jähr...

