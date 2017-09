Umwelt : Management eingewanderter Tiere: Maßnahmen liegen aus

Die Umweltbehörden legen bundesweit bis zum 18. Oktober Vorschläge für den Umgang mit gebietsfremden Tier- und Pflanzenarten aus. Dabei gehe es um invasive Arten, die einheimische Arten verdrängen und so die biologische Vielfalt gefährden, teilte das Agrar- und Umweltministerium in Schwerin am Dienstag mit.