Brände : Mann behindert und attackiert Einsatzkräfte bei Löscheinsatz

Bei einem Feuerwehreinsatz in Kottenheim (Kreis Mayen-Koblenz) sind Einsatzkräfte von einem Mann beim Löschen behindert worden. Zudem sei ein Feuerwehrmann bei dem Einsatz am Dienstagabend angegriffen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Beamten gehen nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass der 37-Jährige den Flächenbrand an einer Waldhütte zuvor vorsätzlich gelegt hatte.

03. Juni 2020, 08:22 Uhr

«Selbst das Erscheinen der Feuerwehr schien die Person nicht davon abzuhalten, weiter zu zündeln und noch eine Sitzbank an der Hütte zu zerstören», hieß es weiter. Die Polizei wurde hinzugerufen. Den Mann erwarte nun ein Strafverfahren. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht.