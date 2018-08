Kriminalität : Mann dringt in Haus ein und schießt: Zwei Leichtverletzte

von dpa

24. August 2018, 15:24 Uhr

Ein Mann ist am Freitag in Stralsund gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus eingedrungen und hat dort offenbar mehrere Reizgas-Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgegeben. Eine 34-jährige Frau und ein 39-jähriger Mann, die in dem Haus wohnten, erlitten einen Schock, wie die Polizei am Freitag in Stralsund mitteilte. Ihnen galt offenbar der Angriff. Der 37-jährige mutmaßliche Täter flüchtete und wurde gut zweieinhalb Stunden nach der Tat am Stadtrand von Stralsund festgenommen. Die Polizei vermutet ersten Erkenntnissen zufolge eine Beziehungstat. Der Tatverdächtige sei bereits mehrfach vorbestraft. Die Polizei spricht von einem «Intensivtäter». Gegen ihn wird nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, Bedrohung sowie wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Genaue Hintergründe und Motive der Tat seien bislang noch unklar.