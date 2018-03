Kriminalität : Mann greift Frau in Stralsund mit Messer an: Haftbefehl

Ein Mann hat eine 33-jährige Frau in Stralsund mit einem Messer attackiert und dabei lebensbedrohlich verletzt. Der 20-jährige Mann sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Stralsund hat am Sonntag Haftbefehl erlassen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Als Motiv habe der aus der Nähe von Rostock stammende Mann angegeben, dass er wütend auf die Welt sei und deshalb jemanden abstechen wollte.

von dpa

11. März 2018, 18:13 Uhr

Die Frau wurde am Samstag mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht und musste dort notoperiert werden. Der Mann konnte noch am Tatort im Stralsunder Stadtwald vorläufig festgenommen werden. Er absolvierte zuletzt eine Ausbildung in Stralsund.