Kriminalität : Mann greift Frau in Stralsund mit Messer an

von dpa

11. März 2018, 09:09 Uhr

Ein Mann hat eine 33-jährige Frau am Samstag in Stralsund mit einem Messer attackiert und dabei schwer verletzt. Der 20-Jährige habe die Frau im Stadtwald angegriffen, teilte die Polizei mit. Die Frau wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Mann konnte noch am Tatort vorläufig festgenommen werden.