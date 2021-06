Unfälle : Mann in Sportboot bei Zusammenstoß verletzt

Bei der Kollision von einem Sportboot mit einer Motoryacht auf der Binnenmüritz ist der Kapitän des Sportbootes verletzt worden.

Waren (Müritz) | Wie die Wasserschutzpolizei am Montag berichtete, lag die Motoryacht in der Nähe der Steganlage des Campingplatzes Kamerun vor Anker, als sich das Sportboot mit unverminderter Geschwindigkeit und direktem Kurs auf sie zu bewegte. Trotz mehrerer Warnversuche des Motoryacht-Kapitäns wie lautes Pfeifen oder die Abgabe eines Schallsignales sei es am Sonnt...

