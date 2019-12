Prozesse : Mann mit Flasche ertränkt: Mordprozess gegen Vater und Sohn

Am Landgericht Neubrandenburg beginnt heute (14.00 Uhr) ein Prozess wegen gemeinschaftlichen Mordes gegen einen Vater und seinen Sohn. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden vor, einen 61 Jahre alten Bekannten im Juni in Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) schwer misshandelt und mit einer Wasserflasche ertränkt zu haben. Dabei soll der Sohn auf Anordnung des Vaters dem Opfer die Flasche in den Mund gepresst und dessen Nase zugehalten haben, wie aus Ermittlungen hervorging. Das Opfer soll sich bei dem 39 Jahre alten Vater zuvor über Lärm bei dessen privater Feier im Hinterhof des Hauses beschwert haben.

Avatar_prignitzer von dpa

05. Dezember 2019, 03:03 Uhr

Die Leiche des Opfers war damals erst im Anschluss an einen Polizeieinsatz wegen mehrerer demolierter Autos vor dem Haus gefunden worden. Dabei wurden die Polizisten von dem Vater mit Schaufel, Messer und einem Fleischerbeil bedroht. Erst nach Warnschüssen ließen sich der Malchiner und sein 16-jähriger Sohn festnehmen, die bisher keine Angaben dazu gemacht haben sollen. Ein Urteil wird frühestens im Januar 2020 erwartet.