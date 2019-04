Kriminalität : Mann mit Messerstichen verletzt: Verdächtiger festgenommen

Ein Streit unter Männern endet in Bergen auf Rügen blutig: Ein 51-Jähriger wird niedergestochen und schwer verletzt.

von dpa

06. April 2019, 12:49 Uhr

Bei einem Streit in Bergen auf Rügen ist ein 51-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt worden. Als Tatverdächtiger wurde kurz danach am Freitagabend ein 55-jähriger Mann festgenommen, der stark angetrunken war, wie ein Polizeisprecher am Samstag in Neubrandenburg sagte. Das Opfer wurde in eine Klinik gebracht. Lebensgefährlich sollen die Verletzungen nicht sein. Eine Tatwaffe sei sichergestellt worden.

Vor der Messerattacke im Plattenbau-Stadtteil Rotensee soll der 51-Jährige Rüganer mit einem anderen Bekannten den 55-Jährigen körperlich attackiert haben. Als sich die Situation schon wieder beruhigt hatte, soll der 55-jährige Russlanddeutsche mit einem Messer zurückgekommen sein und zugestochen haben. Bei beiden Männern wurde jeweils 1,8 Promille Atemalkohol festgestellt.

Der mutmaßliche Messerstecher soll nach der Ausnüchterung noch am Wochenende angehört werden, sagte der Polizeisprecher. Danach werde die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob ein Haftbefehl beantragt wird. Das Motiv sei noch nicht geklärt.