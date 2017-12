Kriminalität : Mann mit Migrationshintergrund beleidigt und angegriffen

Ein 20-Jähriger mit Migrationshintergrund ist in Greifswald rassistisch beleidigt und angegriffen worden. Der junge Mann war am Freitagabend mit seiner Mutter auf dem Weg in einen Supermarkt, wie die Polizei mitteilte. Im Eingangsbereich fragte ihn ein Mann, was er «denn hier wolle». Nach einem Streit mischten sich zwei weitere Männer ein und beleidigten den 20-Jährigen wegen seiner dunklen Hautfarbe.