Kriminalität : Mann rast mit Crossmaschine in Park

Avatar_prignitzer von dpa

18. November 2019, 08:09 Uhr

Ohne Führerschein und Helm hat sich ein Motorradfahrer in Wismar eine kurze Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert - und verloren. Wie ein Polizeisprecher am Montag in Rostock erklärte, hatten Zeugen am Sonntag gemeldet, dass ein Mann mit einer Crossmaschine illegal durch einen Park fährt. Als die Polizisten den 26-Jährigen stoppen wollten, raste er an ihnen vorbei, streifte und beschädigte einen Streifenwagen und flüchtete. Kurz danach wurde die Maschine - abgelegt in einer Gartenanlage - gefunden und der 26-Jährige gestellt. Er habe eingeräumt, Drogen konsumiert zu haben. Der Mann hatte keinen Führerschein und sein Fahrzeug kein Kennzeichen.