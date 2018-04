Kriminalität : Mann schießt mit Schreckschusspistole auf Mädchen

von dpa

29. April 2018, 10:45 Uhr

Ein Mann hat in Parchim aus einem fahrenden Transporter heraus Schüsse in Richtung zweier Mädchen abgefeuert - vermutlich mit einer Schreckschusspistole. Wie die Polizei mitteilte, wurden die 12 und 13 Jahre alten Kinder wurden bei dem Vorfall am Samstagabend nicht verletzt. Am Tatort stellten die Beamten Munition sicher, die für Schreckschusswaffen verwendet wird. Die Polizei sucht Täter und Zeugen.