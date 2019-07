Kriminalität : Mann sticht mit Messer auf Säugling ein

von dpa

21. Juli 2019, 11:21 Uhr

Ein Mann hat in Rostock mit einem Messer auf einen Säugling eingestochen und dem Baby dabei schwerste Verletzungen zugefügt. Anschließend sei der Mann über die Brüstung des Balkons der Wohnung im fünften Stock gestiegen und in die Tiefe gesprungen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Dabei sei er ums Leben gekommen. Die Tat ereignete sich dem Sprecher zufolge kurz vor Mitternacht am Samstagabend. Zu den Hintergründen sagte die Polizei zunächst nichts.