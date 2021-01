Unfälle : Mann stirbt an Straße: Umstände noch unklar

Ein Mann ist an einer Straße in Dorf Mecklenburg (Landkreis Nordwestmecklenburg) mit schweren Kopfverletzungen gefunden worden und kurz danach gestorben.

Dorf Mecklenburg | Die genauen Umstände des Vorfalls sind aber noch unklar, wie ein Polizeisprecher am Sonntag in Rostock erklärte. Nach ersten Ermittlungen hatte ein Autofahrer den 52-jährigen Einheimischen am Samstagabend mit einer blutenden Kopfverletzung an der Straße...

