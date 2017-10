Unfälle : Mann stürzt bei Dacharbeiten an Wohnhaus ab

von dpa

erstellt am 09.Okt.2017 | 10:58 Uhr

Bei Dacharbeiten an einem neu errichteten Haus ist in Redefin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ein 40-jähriger Arbeiter von einem Holzbalken abgerutscht und etwa drei Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei habe sich der Mann schwere Verletzungen am Rücken zugezogen. Er sei zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Unfall hatte sich bereits am Samstagnachmittag ereignet. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen zum Hergang des Unglücks auf.

Pressemitteilung