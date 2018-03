Buntes : Mann verpasst eigene Hochzeit

Seine eigene Hochzeit hat ein Mann aus Schwerin verpasst. Die Braut meldete ihren 35-jährigen Bräutigam am Mittwochabend als vermisst, nachdem er zur Trauung am selben Tag nicht erschienen war, wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Schwerin am Donnerstag mitteilte. Weil er am Wochenende zuvor seinen Junggesellenabschied in Sachsen feiern wollte, suchten die Beamten auch dort - vergeblich.

von dpa

22. März 2018, 13:11 Uhr

Am späteren Mittwochabend meldete sich die Braut noch einmal bei der Schweriner Polizei. Sie hatte ihren Bräutigam ausfindig gemacht. Er sei in einer psychiatrischen Einrichtung bei Leipzig. «Warum er dort gelandet ist, bleibt unklar», sagte Polizeisprecher Steffen Salow, und weiter: «Die Polizei stellte alle Fahndungsmaßnahmen ein und wünscht dem Paar viel Glück bei einem möglicherweise zweiten Trauungsversuch.»