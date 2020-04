Notfälle : Mann will Kleidung im Küchenofen trocknen und löst Brand aus

Avatar_prignitzer von dpa

06. April 2020, 17:05 Uhr

Bei dem Versuch seine Kleidung im Küchenofen zu trocknen, sind Möbel eines 34 Jahre alten Mannes in Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) in Brand geraten. Er bemerkte das Feuer am Montagmorgen offenbar erst, als Möbel in der Nähe des Ofens brannten, wie die Polizei mitteilte. Der Mann kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.