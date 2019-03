Gesellschaft : Marion Löning aus Ludwigslust erste «Frau des Jahres» in MV

Die Leiterin der Edith-Stein-Schule in Ludwigslust, Marion Löning, ist die erste «Frau des Jahres» in Mecklenburg-Vorpommern. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will Löning bei ihrem Frauentagsempfang am kommenden Donnerstag im Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin auszeichnen, wie die Staatskanzlei am Freitag mitteilte. Zu dem Empfang würden rund 300 Frauen und Männer erwartet.

von dpa

01. März 2019, 15:03 Uhr

Löning ist den Angaben zufolge von einer Jury aus 42 Vorschlägen ausgewählt worden. Sie sei eine beeindruckende Persönlichkeit, erklärte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD). «Mit hohem Engagement, großer Hartnäckigkeit und diplomatischem Geschick ist es ihr gelungen, den Fortbestand der Edith-Stein-Schule zu sichern und in eine neue Trägerschaft zu überführen.»

Die einst katholische Grundschule war im Zuge von Sparbestrebungen des Erzbistums Hamburg von der Schließung bedroht. Nach langen Auseinandersetzungen übernahm schließlich das evangelische Diakoniewerk «Neues Ufer» die Trägerschaft. Das nächste Ziel der Schule ist ein Neubau, denn der bisherige Plattenbau aus DDR-Zeit ist marode.