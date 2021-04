Freizeit : Maritim-Spektakel fällt aus: Keine Hafentage in Stralsund

In Mecklenburg-Vorpommern fällt ein weiteres maritimes Fest aus: Die Stralsunder Hafentage.

Stralsund | Wie die Verwaltung der Hansestadt am Donnerstag mitteilte, macht die derzeitige Pandemiesituation ein solches Fest im Mai nicht möglich. Man prüfe aber eine Verschiebung auf den Spätsommer. Zuvor waren bereits die Müritz-Sail in Waren an der Müritz und die Haff-Sail in Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald) abgesagt worden. Im Kreis Vorpommern-Rügen, ...

