Wahlen : Martin Schulz und Manuela Schwesig im Bundestagswahlkampf

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) machen am Freitag (17.00 Uhr) gemeinsam Bundestagswahlkampf im Nordosten. Die beiden Spitzenpolitiker wollen auf dem Alten Garten in Schwerin auf den Wahlkampfendspurt einstimmen. Danach ist noch ein Auftritt von Schulz bei einer Veranstaltung der «Ostsee-Zeitung» in Rostock geplant. Gewählt wird am Sonntag in einer Woche. Bei einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage, dem «stern»-RTL-Wahltrend, kam die Union auf 37 Prozent, die SPD auf 23 Prozent. Wenn der Kanzler direkt gewählt werden könnte, würden sich demnach 22 Prozent aller Wahlberechtigten für Schulz entscheiden und 48 Prozent für Merkel.

von dpa

erstellt am 15.Sep.2017 | 01:51 Uhr