Gesundheit : Maskenpflicht spaltet Politiker in Mecklenburg-Vorpommern

Sinnvoll oder nicht, wirtschaftlich machbar oder gefährlich? Sollen die Menschen Atemmasken tragen? Die Politiker sind gegensätzlicher Ansicht. Ministerpräsidentin Schwesig ist dafür.

13. April 2020, 10:02 Uhr

Im Streit um eine Mundmaskenpflicht für die Bevölkerung hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ihre Position präzisiert. «Es geht nicht um medizinische Masken, sondern um Alltagsmasken», sagte die 45 Jahre alte SPD-Politikerin am Sonntag dem NDR. Die Tragepflicht als Schutzmaßnahme gegen das Coronavirus sollte dort gelten, wo der Abstand zwischen Menschen nicht eingehalten werden könne. In öffentlichen Verkehrsmitteln oder in Supermärkten und Baumärkten soll eine Maskenpflicht angestrebt werden.

Schwesig hatte der «Bild am Sonntag» gesagt: «Wir werden das öffentliche Leben nur schrittweise hochfahren können. Dazu brauchen wir zusätzliche Maßnahmen wie einen Mundschutz für alle.» Über die Problematik soll am Mittwoch beraten werden, wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten aller Bundesländer in einer Videoschalte konferiert.

Heftige Kritik gab es von der Opposition im Landtag. «Es ist unredlich, Mundschutz für alle zu fordern, wenn Masken und Schutzkleidung für Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger Mangelware sind», sagte Simone Oldenburg, Vorsitzende der Fraktion Die Linke. Erst wenn der «unhaltbare Zustand der medizinischen Unterversorgung beseitigt ist und Schutzmasken wieder in Apotheken erhältlich sind, kann Frau Schwesig die Einwohnerinnen und Einwohner verpflichten, Mundschutz zu tragen», betonte Oldenburg.

Auch Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen sieht eine Maskenpflicht kritisch. Er bezeichnet den Atemschutz lediglich in geschlossenen Räumen als sinnvoll, wie er dem Radiosender NDR 1 Radio MV erklärte. Draußen seien Masken eher nutzlos, betonte er.

Kritiker halten Schwesig entgegen, dass die Produktion leichter Baumwollmasken für den Hausgebrauch die Produzenten der speziellen Masken für den medizinischen Bereich überfordern könnte. Die Lage am Markt für Schutzausrüstung sei ohnehin angespannt. Die Produktion einfacher Masken in den privaten Bereich auszugliedern, ist ebenfalls für viele undenkbar.