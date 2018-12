Kriminalität : Maskierter überfällt Tankstelle mit einem Messer

von dpa

30. Dezember 2018, 13:41 Uhr

Mit einem Messer hat ein Unbekannter am frühen Sonntagmorgen eine Tankstelle in Zarrentin am Schaalsee (Kreis Ludwigslust-Parchim) überfallen und ausgeraubt. Der maskierte Täter bedrohte eine Angestellte und forderte von ihr die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten, wie die Polizei mitteilte. Anschließend ergriff der Räuber mit seiner Beute in unbekannter Höhe zu Fuß die Flucht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.