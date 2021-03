Kriminalität : Massenschlägerei unter 30 Jugendlichen in Berlin aufgelöst

Die Polizei hat eine Massenschlägerei unter rund 30 Kindern und Jugendlichen aufgelöst.

Berlin | Sie hätten am Dienstagnachmittag an der Dircksenstraße in Berlin-Mitte aufeinander eingeschlagen und getreten, teilten die Beamten am Mittwoch mit. 14 Beteiligte im Alter von 11 bis 16 Jahren seien gefasst worden, während der Rest floh. Bei einem 14-Jährigen sei eine Schreckschusswaffe gefunden und beschlagnahmt worden. Die Polizisten hätten die Jugen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.