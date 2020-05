Tourismus : Mecklenburg-Vorpommern begrüßt Touristen aus Deutschland

Seit Mitte März waren die Türen von Hotels oder Ferienwohnungen fest verschlossen, um der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Einhalt zu gebieten. Auch wenn sie nun wieder öffnen dürfen, die Sorgen um die wirtschaftliche Existenz bleiben.

Avatar_prignitzer von dpa

25. Mai 2020, 17:26 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern ist der touristische Betrieb wieder angelaufen. Am Montag kamen die ersten Besucher aus anderen Bundesländern an, nachdem bereits seit vergangener Woche einheimische Gäste in den Hotels, Ferienwohnungen oder Campingplätzen aufgenommen wurden. Einer Umfrage des Landestourismusverbands zufolge werden bis Pfingsten rund 90 Prozent der Betriebe geöffnet haben. «Sie werden gut belegt sein», sagte Verbandsgeschäftsführer Tobias Woitendorf. Allerdings hat die Landesregierung eine Belegungsgrenze bei 60 Prozent sowie strenge Abstands- und Hygieneregelungen festgelegt. Auch Tagestouristen dürfen weiter nicht ins Land reisen.

«Die Freude ist durchmischt mit Anspannung», sagte Woitendorf. Nun müsse geschaut werden, ob alles so funktioniere wie vorbereitet. «Die Achtsamkeit ist immer da, um neue Infektionsherde zu vermeiden.» Durch die allgemeinen Lockerungen werde es mit großer Sicherheit zu Infektionen kommen. «Wir sind nicht im Normalzustand.» Das zeige sich auch beim Blick auf die kommenden Monate, denn nach der langen Zwangspause und der Beschränkung auf 60 Prozent werde es für viele schwierig, den kommenden Winter zu überstehen.

Auf der Insel Hiddensee kam am Mittag die erste Fähre mit Touristen an. An Bord waren rund 150 Gäste, wie Kurdirektorin Vanessa Marx sagte. Auf der Insel gibt es rund 3300 Gästebetten. «Ob Reederei, Vermieter, Fahrradverleiher bis hin zur Gastronomie, für alle ist es zunächst eine noch nie dagewesene Situation.»

Der Tourismus muss laut Marx sehr überlegt, maßvoll und vorsichtig hochgefahren werden, um die bevorstehende Sommersaison nicht durch ein Infektionsgeschehen auf der Insel zu gefährden. «Dies wäre wirtschaftlich noch wesentlich schwieriger zu überleben als die vergangenen Wochen ohne Vermietungstourismus.»

Erleichtert, dass es jetzt wieder losgeht, zeigte sich auch Nancy Engels vom Hotel Hitthim in Kloster auf Hiddensee. Sie musste wegen der Kontaktbeschränkungen die Zahl der Betten auf rund 50 reduzieren. Wenn es bei der 60-prozentigen Belegungsquote bleibe, werde sie erst wieder im September neue Buchungen aufnehmen können. Sie hofft wie alle anderen Touristiker, dass die Beschränkung bald fällt. «Deswegen passen wir alle ganz doll auf.»

Aufgeregt war auch Cindy Stoll vom Hotel zwischen den Seen in Waren/Müritz. Klappt alles vom Abstand halten beim Frühstück bis hin zum ständigen Nachputzen? Sind die Gäste genervt von dem ganzen Hin und Her? Existenzängste sind bei Stoll auch an diesem Montag zu spüren. Die 60-Prozent-Belegung reiche nicht, um über den Winter zu kommen. «Da sind nicht mal unsere Kosten gedeckt.»

Sie ist mit ihren Sorgen nicht alleine. Deshalb fordert Woitendorf ein zweites Hilfspaket für die Branche, denn der Aufwand in einem Hotel sei der gleiche wie bei 100 Prozent Belegung. Es sei für viele Betriebe ein Wagnis, nun wieder zu öffnen.

Auch die Campingplätze mussten ihr Platzangebot reduzieren. Verbandssprecher Gerd Scharmberg appellierte an alle Gäste, die zur Eindämmung der Corona-Krise aufgestellten Regeln einzuhalten. Bei den teils mehrere Hektar großen Anlagen sei der Wille der Camper zum Mitziehen unumgänglich. Die Plätze selbst hätten alles für die Sicherheit der Gäste getan. Scharmberg erinnerte an die jüngsten Ausbrüche in Niedersachsen und Hessen. «Wir hoffen, dass uns so etwas auf unseren Anlagen nicht widerfährt.»