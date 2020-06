Gesundheit : Mecklenburg-Vorpommern erwartet Ansturm von Urlaubern

Urlaubsbeginn in Corona-Zeiten: Mit dem Ferienbeginn in fünf weiteren Bundesländern erwartet die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern an diesem Wochenende einen Ansturm auf die Urlaubsgebiete. Bislang hatte nur Mecklenburg-Vorpommern Ferien. «Es ist schon ziemlich voll, aber jetzt kommen die intensivsten Zeiten», sagte der Geschäftsführer des Landestourismusverbandes, Tobias Woitendorf. Während der Sommerferienzeit in Deutschland bis Mitte September rechnet er mit rund vier Millionen Übernachtungsgästen im Land. Die wichtigsten Ziele sind die Badeorte an der Ostseeküste und die Mecklenburgische Seenplatte. Die Kapazitäten seien bis Mitte August ausgelastet, sagte Woitendorf.

26. Juni 2020, 01:55 Uhr

Dem Verband zufolge werden in diesem Sommer dennoch weniger Gäste kommen als in anderen Jahren. Die Abstandsregelungen wegen der Corona-Pandemie führen zu Begrenzungen: Zwar dürfen wieder 100 Prozent der Betten belegt werden, doch manche Hotels haben nicht genügend Platz in den Restaurants, um die Abstandsregelungen umzusetzen. Zum Teil fehlt auch Personal.

Der ADAC rechnet mit starkem Reiseverkehr in Richtung der Inseln Rügen und Usedom auf der B96 und der B110/111. Auf den Autobahnen sei das sogenannte Tribseer Loch auf der A20 ein Staugarant, sagte ADAC-Sprecher Hans Pieper. Auch müssten Autofahrer mit Staus an Baustellen wie der Petersdorfer Brücke auf der A19 rechnen sowie auf der A24 zwischen Berlin und Hamburg bei Suckow und zuvor am Dreieck Wittstock (Brandenburg).